У рубля — новые минимумы: 42,251 против доллара и 53,617 против евро

В понедельник днем рубль все сильнее дешевеет против доллара и евро. Скорее всего, это связано с локальным спросом на валюту и её дефицитом. Рубль возобновил перепись минимумов, невзирая на крупнейшие налогиРубль возобновил перепись минимумов, невзирая на крупнейшие налоги

Нефтяные цены также отрицательно сказываются на рубле. Тогда как баррель нефти марки Brent уже потерял больше 1% с начала дня, сейчас торгуется на отметке в $85,12. Вдобавок ко всему не заканчиваются спекуляции на сроках отмены плавающего коридора ЦБ, которая подразумевает интервенционные продажи валюты.



К 15:46 по мкс российский рубль подешевел до 42,238 к доллару США и до 53,599 - к евро. За все время биржевой торговли сегодня цены доходили до минимумов — это 42,251 против доллара и 53,617 против евро. Уже к трем часам дня бивалютная корзина к подорожала против рубля на 41 копейку - до 47,34.

Сейчас инвесторы надеются на то, что напряженность снизится к концу месяца после операций валютного репо, которые Центробанк хочет запустить 29 октября.

"Определенную поддержку спотовому рынку могут оказать два аукциона валютного репо, которые ЦБ РФ планирует провести на этой неделе. С другой стороны, несмотря на период уплаты налогов, объем продажи валютной выручки экспортерами меньше, чем мы предполагали, что приводит к тому, что Банк России остается основным продавцом валюты", - считают аналитики банка ВТБ Капитал.

С учетом сегодняшних продаж, центробанк РФ мог истратить уже больше $20 миллиардов с начала октября на восстановление курса рубля. К слову, за весь год регулятор продал более $60 миллиардов, т. е. только на этот месяц ушла треть из этих средств.

На нынешним момент все внимание рынка будет устремлено на ближайший совет директоров ЦБР, он состоится в пятницу, 31 октября.