Популяризация кибервалюты: в Берлине прошел биткоин-кинофестиваль

В субботу, 25 октября, в Берлине прошел кинофестиваль Bitfilm Festival. В этом году все фильмы программы на тему цифровой денежной валюты - Bitcoin. Это первый в мире кинофестиваль с фильмами о биткоине. Естественно, вход на фестиваль нужно оплачивать биткоинами — что-то около 10 евро (0,036 биткоинов), если наличкой, то 12 евро.

Далее фестиваль отправится в Сеул, потом в Буэнос-Айрес, Амстердам, Рио-де-Жанейро и Кейптаун.



Для тех, кто еще не пользуется кибервалютой, перед началом фестиваля есть возможность обменять свои наличные евро на биткоины. Опытные пользователи охотно помогают «новичкам» разобраться, как использовать биткоин-кошелек на смартфоне.

В программе фестиваля были такие фильмы, как «Что такое Bitcoin?» (его просмотрели в интернете более пяти миллионов раз), «Fiat Деньги», документальные «Bitcoin в Уганде», "Освобождение фермеров в Аргентине», «Bitcoin 16:9» и много других. Подробнее о каждом фильме можно найти на сайте фестиваля.