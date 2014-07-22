Западные СМИ: «Кремлевский Макиавелли ведет Россию в пропасть»

Gideon Rachman, колумнист из "Financial Times", опубликовал статью, которая, пожалуй, отражает взгляды всего западного мира на ситуацию с Россией. Риторика статьи жесткая и совсем-совсем невежливая. Тем не менее, мне кажется, что прочесть ее довольно любопытно.

"Создается впечатление, что Путин — беззаботный игрок, ведущий свою страну к экономической и политической изоляции.

Всего несколько месяцев назад было модно хвалить стратегический гений Владимира Путина. Американские консерваторы противопоставляли его стойкость предполагаемой слабости своего собственного президента. Журналисты писали: «При этом президенте Россия заткнула Америку за пояс». Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, хвалил решительность Путина и ворковал: «Это — тот, кого можно назвать лидером». Найджел Фарадж, лидер британской Партии независимости, говорил, что господин Путин — мировой лидер, которым он восхищается более, чем остальными."





И как неуместна вся эта риторика оказалась после падения рейса MH 17 Malaysian Airlines! Очевидность того, что Россия поставляет зенитные ракеты украинским мятежникам, не вызывает сомнений. И это — не просто безнравственно, это гораздо страшнее. А еще это опровергает стратегическую гениальность господина Путина. Теперь он видится всему миру как беззаботный игрок, параноидальная и циничная политика которого ведет Россию к политической и экономической изоляции.

Мини-Макиавелли в Кремле полагал, что мог дестабилизировать восточную Украину, делая при этом абсолютно невинную физиономию и отрицая связь России с сепаратистскими мятежниками.

Однако «хозяин марионеточного театра» просчитался. Резкий свет засиял на участии России в убийстве почти трех сотен невинных гражданских лиц, граждан других государств. За пределами России только маленькое ядро путинских апологетов сомневается в вине российского лидера.

Сейчас российские власти столкнулись с очень трудным выбором. Если они станут сотрудничать с международным расследованием трагедии MH17, то результаты могут оказаться чрезвычайно смущающими. Но если они заблокируют расследование, то поощрят еще более жесткую международную реакцию. На прошлой неделе, еще перед трагедией, США объявили об усилении санкций. Вероятно, ЕС теперь тоже ужесточит свою позицию. Некоторые крупные российские компании уже потеряли доступ к рынкам западного капитала.

Вырисовываются четкие контуры политической изоляции. Россию уже исключили из G8, а австралийцы, потерявшие несколько десятков граждан в катастрофе Боинга, передумали приглашать господина Путина на саммит G20 в Брисбене в ноябре. В ближайшее время окажется под большим вопросом то, примет ли Россия ЧМ по футболу в 2018 году.







Ошибки господина Путина простираются гораздо дальше безответственного предоставления сепаратистам возможности сбить пролетавший мимо самолет.

Во-первых, его реакция на идею подписания торговой сделки между Украиной и Брюсселем была абсолютно некорректной. Идея о том, что Брюссель отчаянно пытался заграбастать Украину, приобрела в голове Путина статус параноидальности. В реальности, ЕС несколько десятилетий подряд скромно отказывался впускать Украину в свои уютные границы. Да и членство в НАТО, которое Москва представляла как огромную угрозу России, было еще более отдаленной перспективой. На саммите 2008 года НАТО отказалось пустить своего восточного соседа на путь к членству в альянсе, и до сих пор эта позиция остается неизменной.

Вторая грубая ошибка России — создание дестабилизирующей ситуации на Украине, и при этом — полное отрицание своей ответственности за это. Это, должно быть, казалось господину Путину очень умным и циничным, и он, разумеется, застал весь мир врасплох, когда аннексировал Крым. Но в восточной Украине манипуляции Москвы были менее эффективными, а замаскированы они были более серьезно. И высшей точкой этих манипуляций стала трагедия со сбитым Боингом. Результат для России — крайне неутешительный. Она находится в конфронтации ко всему миру: она не полностью контролирует события, но все равно будет в них обвинена, и вполне заслуженно. Ведь даже если команда «стрелять» не была отдана в Москве, то русские позволили этой трагедии произойти.

Третья ловушка, в которую загнал себя мистер Путин, - манипуляция российским общественным мнением. Националистическая пропаганда, которая сейчас ведется в России, беспрецедентна по масштабам и цинизму. Эффект, которого добивается Путин, - повышение своих рейтингов. Но это еще и отнимает у него возможность отступить. Если он прекратит полностью поддерживать сепаратистов, то вся страна обвинит его в том, что он не защитил русскоговорящее население Украины от «фашистов».







И, наконец, четвертая ошибка — недооценка реакции Запада. Возможно, сознание Путина было одурманено подхалимами вокруг себя и убеждено в том, что главный стратег здесь — он, и что Запад слаб. Ответ Запада порой был слишком медленным, но реальные санкции уже наложены, и их количество будет только расти. Бизнес-лидеры России получили тяжелый удар, сейчас они ошеломлены: такой ситуации они не ожидали. Но сегодня они бессильны.

Позволяя себе быть втянутым в ненужную и разрушительную конфронтацию с Западом, господин Путин рискует совершить еще один стратегический просчет.

При всей паранойе Москвы относительно НАТО, реальный стратегический вызов России — это усиление Китая. Но, запертый в конфронтацию с Западом, Путин стал большим другом Пекина, что в очередной раз подтвердилось крайне странным и совершенно не взаимовыгодным энергетическим соглашением, недавно подписанным с Китаем.

Работа ручных российских СМИ — замять эту неудобную сделку, а вместо этого представить господина Путина как героя, противостоящего всему враждебному миру. Опросы общественного мнения показывают, что эта кампания отлично раскручена в настоящий момент.

Опасность — в том, что единственный способ замаскировать очередные просчеты Путина — это дальнейшее углубление атмосферы кризиса и реализация мрачного пророчества, согласно которому России действительно противостоит все более и более враждебный Запад. Эта политика опасна для всего мира. Но больше всего — для самой России."

Gideon Rachman, колумнист, аналитик. Перевод - Anomalia.

