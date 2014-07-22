MetaQuotes Software - спонсор бразильского Чемпионата по трейдингу Campeonato de Traders 1ª Edição

Крупнейший бразильский брокер XP Investimentos сообщает о проведении первого чемпионата по трейдингу на своей площадке — Campeonato de Traders 1ª Edição. Мероприятие состоится при поддержке MetaQuotes Software Corp. Напомним, что недавно XP Investimentos предложил 80 000 своим клиентам торговую платформу MetaTrader 5.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и завести счет в XP Investimentos, а затем перечислить на свой депозит 5 000 бразильских реалов. По условиям чемпионата участники в течение 4 недель будут торговать на мини-индексах BM&FBovespa. Победит трейдер, максимально увеличивший свой стартовый депозит.





Зарегистрироваться в качестве участника Campeonato de Traders можно с 14 июля по 5 августа включительно. Сам чемпионат пройдет с 11 августа по 5 сентября.



По итогам конкурсной борьбы победители получат следующие призы:

- поездка в Рио-де-Жанейро, $2 000 на счете MQL5.com от MetaQuotes, 6 месяцев бесплатного брокерского обслуживания при торговле на мини-индексах, 6 часов онлайн-коучинга по работе в MetaTrader 5 от Ружериу Фигурелли, сертификат на 5 000 бразильских реалов на учебные курсы XP Educação, 6 месяцев бесплатных интернет-курсов от Leandro & Stormer. 3 место - поездка в Рио-де-Жанейро, $1 000 на счете MQL5.com от MetaQuotes, 3 месяца бесплатного брокерского обслуживания при торговле на мини-индексах, 4 часа онлайн-коучинга по работе в MetaTrader 5 от Ружериу Фигурелли, сертификат на 3 000 бразильских реалов на учебные курсы XP Educação, 3 месяца бесплатных интернет-курсов от Leandro & Stormer.







Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.



Качайте MetaTrader 5, записывайтесь в участники Чемпионата и сражайтесь за поездку в Лас-Вегас!