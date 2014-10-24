«Черный четверг» в США: прошло ровно 85 лет

Сегодня, 24 октября, исполняется ровно 85 лет с того момента, когда начался, наверное, самый известный биржевой кризис. Этот день прозвали «черный четверг» - в 1929 году произошел крах Нью-Йоркской биржи.

Именно с этой даты многие историки и экономисты ведут отсчет Великой депрессии - кризиса, который уничтожил половину американского ВНП и стал одной из причин Второй мировой войны.

«В отличие от Европы, Соединенные Штаты вышли из Первой мировой войны более сильными, чем были когда-либо раньше, — пишет в своей книге «Краткая экономическая история от палеолита до наших дней» американский экономический историк Рондо Камерон. — Америка, … казалось бы, нашла ключи к непрерывному процветанию».

И правда, за время Первой мировой войны союзники задолжали США около $10 млрд, а с процентами к 1922 году эта сумма доходила до $11,6 млрд (если пересчитать на сегодняшние цены, это примерно $158 млрд). Сумма, кажется, небольшая, но по тем временам весь ВНП Соединенных Штатов составлял менее $50 млрд.

Именно этот «запас прочности» вместе с накопленным потенциалом в промышленности обеспечили США почти десятилетие непрерывного экономического бума. Население быстро растет, стремительно увеличивается национальное богатство. В истории эти годы называют «Эпоха процветания».

Вместе с ростом промпроизводства шел рост акций компаний. Эти ценные бумаги хотели купить миллионы, и многие моментально богатели. Их покупали в кредит, который банки охотно давали под низкий процент. В итоге индекс Dow Jones вырос с 80 пунктов в начале 20-х до 300 к концу 1928 года. На пике 3 сентября 1929 года он составлял 381 пункт.

Первая махинация обнаружилась летом 29 года - на рынке земельных участков Флориды. Там вместо первоклассной земли продавались болота, старые участки и даже(!) океанское дно в нескольких метрах под водой. Тогда инвесторы быстро утратили вкус к риску, и 5 сентября акции на Нью-Йоркской бирже подешевели на 9 пунктов.

Общество не чувствовало опасности, даже заголовки в The New York Times говорили, что рынок ждет несколько месяцев роста. Однако спасти надувшийся пузырь было уже невозможно.

Уже 20 октября из рук в руки перешло почти 3,5 млн акций. События, которые были дальше, красочно описывает в своей книге «1929: The Great Crash» известный американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт: «Четверг, 24 октября, стал первым из тех дней, которые впоследствии окрестят периодом паники. И такая оценка, пожалуй, оправданна, если учесть состояние неопределенности, страха и полного непонимания обстановки, которое охватило публику. В тот день было продано 12 894 650 акций, причем большинство из них за бесценок. Из всех тайн биржи самой непостижимой является то, что в период массовой продажи кто-то еще надеется найти покупателей.

24 октября 1929 года покупатели находились с большим трудом, и то только после того, как цена снижалась до минимума.

Затем цены перешли в крутое пике, и телеграф уже совершенно не поспевал за ними, — пишет Гэлбрейт. — К одиннадцати часам начался ажиотажный сброс акций». Многие бумаги опустились до исторических минимумов. Брокерские конторы по всей стране были забиты людьми, которые пытались как можно быстрее избавиться от ценных бумаг, на глазах терявших свою ценность.

К одиннадцати тридцати уже весь рынок был охвачен паникой. Один из очевидцев писал, что на лицах людей было «не столько страдание, сколько выражение недоверия в сочетании со страхом».

Акции отдавали даром, биржи в Чикаго и Буффало закрылись. По стране даже прокатилась волна самоубийств — одиннадцать крупных спекулянтов наложили на себя руки.

Впрочем, к обеду паника в Нью-Йорке немного улеглась. В это время началась долгожданная «организованная поддержка» биржи. В 12 часов стало известно, что в офисе J.P. Morgan and Company проводится совещание крупнейших финансистов страны. Уже сам факт их встречи был призван успокоить инвесторов. Но на этом почувствовавшие угрозу миллионеры не остановились и приняли решение объединить денежные ресурсы для поддержки финансового рынка.

После этого был объявлен перерыв, и старший партнер Morgan Томас Ламонт вышел к журналистам, которым заявил: «На бирже произошли небольшие неприятности, связанные с массовой продажей акций, которая объяснялась не фундаментальными, а чисто техническими причинами». Это заявление впоследствии назвали «самым поразительным примером недооценки опасности».

Несмотря на попытки руководства и миллионеров как-то успокоить прессу, сообщая, что все фундаментальные показатели очень хорошие и нас ждет только рост, что произошло дальше — известно всем. За «черным четвергом» пришли «черный понедельник» и «черный вторник», и этот чудовищный обвал продолжался почти три года. В июле 1932 года индекс Dow Jones достиг минимума - 41 пункт - началась Великая депрессия.

Уроки 1929 года не прошли даром. Как раз благодаря тем событиям, и похожей ситуации в 1934 году, когда фондовый рынок начал расти, создают Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая до сих пор «железной рукой» правит на фондовом рынке США.

Запретили покупать акции в кредит, ввели обязательную регистрацию фондовых бирж и брокеров, сформулировали правила ведения дел по доверенности. С тех пор также на биржах практикуется приостановление торгов в случае слишком резких движений в ту или иную сторону.