Российский рынок растерян: рублю ничего не помогает

Трейдеры и инвесторы в растерянности - ни большие интервенции со стороны центробанка, ни скорые налоговые выплаты не могут остановить стремительное падение рубля.

Вчера центробанку пришлось снова провести валютные интервенции, причем опять в больших объемах, однако удержать рубль не удалось. Верхнюю границу валютного коридора сдвигали на 40 коп. - до 46,7 руб. Последний раз такое резкое изменение было в августе 2011 года.

У трейдеров есть несколько версий, почему не удается приостановить падение рубля. Так, многие крупные инвестдома ждут, что сегодня инвестиционный рейтинг России понизится с нынешнего BBB- до спекулятивного. Что более странно - даже снижение нефтяных цен сейчас не влияет на рынок так сильно, как новые слухи. Например, в этот четверг цены на нефть немного выросли, однако рынок на это не отреагировал — непонятно, почему рубль не подрос. Но есть еще надежды - на следующей неделе будет сразу несколько позитивных для рубля событий, в том числе может состояться повышение ключевой ставки ЦБ.



Рынок сейчас чувствует себя таким беззащитным, особенно после заявления первого зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что переход к плавающему курсу рубля, как и планировалось, произойдет до 2015 г. По мнению некоторых трейдеров, это девальвация, и неважно, сколько сейчас долларов ЦБ выбросит на рынок — миллиард, два, три. Монетарные методы не помогут, теперь инвесторов не интересует изменение ставки на 1-2 п.п., если доллар дорожает на 1,5% в день.

Возможно, было бы достаточно даже простого заявления ЦБ, ведь никто не стал бы пробовать его на прочность. «Максимум рынок съел бы $7-8 млрд и резко пошел бы вниз. Но, видимо, ЦБ сейчас не вполне самостоятелен в таких решениях", - считает валютный трейдер "Открытия" Сергей Фишгойт.

Другая версия поведения правительства — это, может быть, их надежда на то, что можно повторить историю успеха 1998 г., когда слабый рубль вытянул экономику на новый уровень. В какой-то мере слабый рубль уже помогает промышленности, по крайней мере, экспортерам.

Центробанк сдвинул валютный коридор на 40 коп., а это значит, что по существующим правилам, ему пришлось направить на валютные интервенции еще около $2,8 млрд ($350 млн «стоит» сдвиг на 5 коп.). Однако фактического присутствия центробанка на рынке незаметно, может, потому что регулятор продает валюту малыми лотами и те теряются в общей массе.

Сейчас пара USD/RUB торгуется на уровне 41,934 руб., а пара EUR/RUB — на отметке 53,011.