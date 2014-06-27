BNP Paribas: гигантский штраф превысил годовой доход

Европейские топ-менеджеры существенно встревожены тем, как жестко обошлись США с крупнейшим французским банком — BNP Paribas. За нарушение введенных США финансовых санкций в отношении различных «неугодных» государств банки подвергаются штрафам и другим наказаниям, но ситуация с BNP Paribas стала беспрецедентной. Американские правоохранительные органы и руководство банка согласовали мировое соглашение, по которому банк выплатит порядка 8 — 9 млрд долларов. Это превышает сумму прибыли BNP Paribas в 2014 году, которую эксперты предсказывают в районе 7,6 млрд долларов. Кроме всего прочего, банку будет запрещено проводить клиринг некоторых операций с долларом.

Свое негативное отношение к такому суровому наказанию вполне недвусмысленно выразил Франсуа Олланд, а французский министр экономики Арно Монтебур прямо заявил, что такие действия дают преимущества в экономических войнах. Wall Street Journal иронизирует: складывается ощущение, что США объявили вендетту европейским банкам. А тем временем топ-менеджеры Deutsche Bank AG, UniCredit SpA и Credit Agricole SA готовятся к разбирательствам по своим нарушениям.