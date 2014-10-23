Встречаем новую криптовалюту! Песетакоин - рожденная в Испании для ностальгирующих...

Песетакоин - новая криптовалюта, вдохновленная биткоином и старыми песетами. Официально представлена она была лишь пару дней назад в Мотриле (Гранада), хотя сама идея родилась много раньше, а функционировать начала уже в январе сего года.



Фернандо Молина, создатель этой крипто-альтернативы, выражает надежду, что песетакоин станет отличной заменой банковским системам и подобным финансовым посредникам, которыми испанцы пользуются практически каждый день при совершении даже самых обычных торговых сделок - нужно лишь найти Интернет-магазин, который будет принимать данную валюту. Также создатели полагают, что песетакоины станут достойной альтернативой уже общеупотребительным биткоинам, с которыми работают такие компании, как Inditex, Virgin и Dell. Мотрильская же валюта сегодня стоит копейки, однако, безусловно будет повышать свою стоимость.

Традиционно, существуют два способа заработка криптовалют - это майнинг или покупка в обменных пунктах. В основе процесса майнинга или добычи электронной криптовалюты лежит расчет хэша блоков заголовка с использованием мощностей компьютера. В разрешение проблем или блоков могут быть вовлечены сотни людей. Но так как эмиссия криптовалюты (того же биткоина) является ограниченной алгоритмически, с увеличением количества желающих зарабатывать на майнинге задача по добыче усложняется. Песетакоин базируется на системе лайткоина Scrypt - позволяющей любому человеку с домашнего компьютера добыть эти криптомонеты при наличии "proof of work" или доказательства работы.

В случае с песетакоинами, в день их производят по 270 тысяч. В январе все произведенное количество будет разделено пополам, и в следующем году еще раз пополам - до тех пор, пока общее количество песетакоинов не достигнет 166 386 000.

Если отвлечься от технических вопросов, то создатели гранадской криптовалюты без сомнения решили отдать дань истории. Рождение песетакоинов было отпраздновано выпуском новой коллекционной банкноты, которое также совпало с коронацией Филиппа VI. Эту невиртуальную, а вполне реальную банкноту можно купить.



Дизайнером внешнего вида физической формы стал Мигель де Сантьяго – дизайнер графики, уроженец Авилеса (Астурия). Именно по его замыслу на первых песетакоинах появился портрет Филиппа VI – короля Испании, дополненный отличительными символами Евросоюза, Канарских островов, городов Мелильи и Сеуты и, в том числе, Альгамбры и мавританского периода истории Испании. На этой стороне также присутствуют водяные знаки безопасности, лазерная голограмма, бескрасочное тиснение и возможность включения пользовательского QR кода с любой информацией, например, доступ к кошельку для песетакоинов.

Коллекционная банкнота песетакоина



Перевод с испанского: Alice_F

