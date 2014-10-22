Следующая покупка ЕЦБ - итальянские ипотечные бонды

Европейский центральный банк продолжает выкуп ценных бумаг, который начался в понедельник. Тогда банк купил долговые обязательства Франции, обеспеченные ипотекой. По данным агентства Bloomberg, сегодня ЕЦБ купил ценные бумаги крупнейшего итальянского банка - Intesa Sanpaolo SpA.

Чтобы стимулировать рост экономики, ЕЦБ будет использовать ипотечные облигации еврозоны, которые составляют рынок объемом около $3,3 трлн. Для инвесторов эти бумаги уже более 250 лет очень привлекательны, потому что обеспечены активами и у них есть гарантия от страховщика.



Напомним, что ЕЦБ на октябрьском заседании сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,05% годовых. Тогда же глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что банк начнет выкуп ипотечных обязательств с середины октября, а в начале следующего квартала будет скупать обеспеченные активами ценные бумаги. По планам регулятора, эта программа должна продлиться как минимум два года.