Страны-участники хотят выйти из состава ЕС?

Колумнист издания Investopedia Флойд Браун, главный политолог редакции, сделал шокирующие выводы о том, что некоторые страны хотят выйти из состава ЕС, потому что это сотрудничество в последнее время им только вредит. Так, например, по поведению политики и экономики таких стран, как Италия, Франция, Великобритания и других европейских участников союза, можно наблюдать эту тенденцию.

Автор отсылает нас в начало XX века, когда мир перешел к централизованному управлению. По стопам Соединенных Штатов тогда Европа делала попытки скопировать успех американских политиков, чтобы получить такой же экономический рост. Но напряженная работа Европейского Союза в ближайшее время может рухнуть...

Группа стран сейчас находится под угрозой — они стали вести себя настолько радикально, стали настолько влиятельными и опасными, что Европа постоянно находится в состоянии повышенной готовности. Слова ЕС стали настолько слабыми, что многие страны-члены в Европе фактически придерживаются своей «философии», мало обращая внимания на требования руководства союза. Хуже всего то, что лидер этой группы просто слишком часто стал выступать на международном телевидении, запуская эту смертельную идею.

Посмотрите, только на этой неделе Партию независимости Великобритании (UKIP) попросили принять участие в теледебатах с премьер-министром Дэвидом Кэмероном из лейбористской партии Ed Miliband и лидером Либеральной партии Ником Клеггом.

Эти дебаты внесли большой толчок для движения UKIP, и потому они будут впереди в следующем году в Великобритании на всеобщих выборах. Найджел Фараж, лидер UKIP, получил предложение от зрителей: пора признать растущую популярность UKIP. А если политический ландшафт продолжит меняться, можно попросить вторую дискуссию. Учитывая, что это единственная группа, кроме Лейбористской или Консервативной партии, способная занять первое место в Великобритании, можно с уверенностью сказать: вещи меняются.

Концепция изменений UKIP набирает популярность. Возьмите, например, Шотландию. Ее независимость, может быть, и не состоялась в этом году, но сам факт движения, чтобы выйти из Британии и ЕС, растет. Повестки дня политических партий с анти-Брюссельскими идеями по всей Европе процветают.

Между тем в Италии, Cinque Stelle, политическое движение, которое неожиданно получило поддержку 108 депутатов и 54 сенаторов в ходе прошлогодних выборов, запустило идею, как «вырвать» Италию из рук Европейского Союза. Заметьте, как единая европейская валюта стала настоящей катастрофой для Италии - ее экономика сокращается год за годом до такой степени, что с 2000 года почти 25% всей промышленной продукции просто исчезло.

Сами экономисты соглашаются, что евро действует сейчас как смирительная рубашка для экономики Италии. Каждый год валюты становилась сильнее и увеличивались расходы на рабочую силу и бизнес. Если вернуться в дни постоянного «раздувания» лир (итальянская валюта до введения евро), Италия может восстановить конкурентоспособность путем девальвации валюты. Но сегодня они не могут заменить валюту, потому что все это контролируется никем не избираемым Европейским центральным банком (ЕЦБ). Итальянское правительство вынуждено сокращать расходы, потому что экономика «сжимается».

Похожая ситуация и во Франции, где Национальный фронт ведет ведущую битву против Европейского Союза. Это объединение уже давно зарекомендовало себя в качестве третьей по величине политической партией. Национальный фронт начал свою историю как анти-иммиграционная партия, но это изменилось за последние несколько лет. И во Франции набирают популярность евро-скептики.

Медленно, но верно эти страны-члены ЕС совершают действия, напоминающие те самые государственные сдвиги.

В конце своего рассуждения автор задает вопрос — "Дойдет ли эта тенденция через Атлантический океан до США?" И дает сомнительный ответ - можно ожидать, остается только гадать, сколько времени это займет.