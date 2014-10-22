EUR/USD колеблется вокруг недельных минимумов

После вчерашнего сообщения о том, что ЕЦБ обсуждает возможность покупки корпоративных облигаций евро сильно упал во вторник по отношению к доллару (на 0,7%). Сегодня единая валюта незначительно приподнялась (на 0,07%), но недельный минимум все равно очень близко: EUR/USD сейчас зависла вокруг отметки 1,2723.



Доллар тем временем подрос к шестивалютной корзине до 85,301, а против иены подешевел на 0,02% до отметки 106,25(евро тоже дешевело к иене). Сегодня во время американской сессии будет опубликован отчет об инфляции в США. Если в сентябре она осталась на августовском уровне (1,7%), то позиция доллара устойчива. Если же показатель будет более низким, то курс доллара может упасть.





