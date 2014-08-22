Американский фонд Equinox Partners хочет купить российские акции

Дешевизна российских акций привлекла хедж-фонд Equinox Partners. Его президент Шон Файлер встречается с представителями российских публичных компаний и обсуждает дальнейшее сотрудничество.

Глобальный хедж-фонд Equinox Partners с головным офисом в Нью-Йорке заинтересовался акциями российских компаний. Шон Файлер и финансовый аналитик Евгений Ружицкий встречаются с представителями российских публичных компаний, в частности с «Яндексом», «Магнитом», Сбербанком, банком «Санкт-Петербург», Московской биржей, CTC Media, передает газета «Ведомости».

В Сбербанке и еще одной из перечисленных компаний подтвердили «факт данной встречи», остальные от комментариев отказались, как и сам представитель Equinox Partners. Последний раз фонд Equinox инвестировал в России в конце 1990-х гг.



В данный период российский рынок - снова в кризисе, потому Файлер заинтересовался дешевизной российских акций и приехал в Россию, чтобы лучше понять, как работают наши компании. По словам собеседника издания, Файлер «был приятно впечатлен тем, как устроена их работа».

В то же время многие иностранные инвесторы, наоборот, стараются избавиться от российских ценных бумаг. «Еще три недели назад иностранные фонды интересовались Россией и считали акции недооцененными, — рассказывает топ-менеджер иностранного банка. — Но после новых санкций со стороны ЕС многие взяли паузу, поскольку санкции могут оказать реальный негативный эффект на экономику. Встал вопрос, что считать дешевым».

Equinox Partners — не самый крупный инвестор: в ноябре 2012 г. (последние официальные данные) его активы составляли $1,14 млрд, в дочернем фонде Equinox International — $472 млн. Российских бумаг в портфелях фондов тогда не было. Equinox International в 2012 г. больше всего вложил в Индию, Бразилию и Канаду.

Долгосрочные инвесторы, в том числе из США и Западной Европы, понимают, что сегодняшняя оценка многих, в том числе очень крупных российских компаний низка, а геополитическая ситуация предсказуема. Однако, многие эксперты считают, что сейчас хорошее время для покупки российских бумаг: «со временем, когда острота ситуации спадет, цены начнут возвращаться к адекватным уровням». Потому и сохраняется интерес к самому широкому классу российских активов как со стороны фондов, уже имеющих опыт российских инвестиций, так и новых. «Даже весьма консервативные фонды понимают, что Россия — это одна из крупнейших и наиболее устойчивых экономик мира, огромный и перспективный рынок, который нельзя игнорировать», — заключает и. о. руководителя инвестбанковского управления «Ренессанс капитала» в России Антон Черный.