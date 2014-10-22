Азиатские рынки открылись на зеленой улице

Начало торгов в среду в Азии ознаменовалось зеленым светом. Вместе с подъемом в США и в Европе, азиатские рынки тоже начали положительную коррекцию. Особенно позитивно настроены акции технологических компаний на сильных прогнозах продаж Apple.

Сводный индекс АТР, MSCI Asia Pacific, прибавил 1,1% в ходе утренних и дневных торгов в регионе. Nikkei прыгнул вверх на 1,8%, Hang Seng окреп на 1,3%; KOSPI прибавил 0,9%, и австралийский S&P/ASX вырос на 1,1%.

Среди акций отдельных компаний стоит отметить Taiwan Semiconductor Manufacturing (+2,4%), Samsung Electronics (+1,6%), Tencent Holding Ltd (+2,9%). Увеличение объемов экспорта из Японии ведет к повышению котировок акций японских судоходных компаний (например, Nippon Yusen прибавила 3,9%, Kawasaki Kisen Kaisha окрепла на 4,5%).