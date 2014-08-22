«Порнографию» в сторублевой купюре центробанк не нашел

Центральный банк не намерен менять дизайн 100-рублевой купюры, хотя и не отрицает, что изображение на ней обнаженной фигуры Аполлона может быть признано порнографией, сообщает сегодня российская пресса.

Представители центробанка объясняют свое решение так: во-первых, изображение Аполлона слишком мелкое, чтобы дети могли разглядеть на купюре детали фигуры, а во-вторых, требование убрать изображение в связи с нарушением ФЗ № 436 "О защите детей от вредной информации" обязан предъявлять Роскомнадзор, который пока свои претензии не предъявлял. Собственно, именно эти аргументы приводятся в письме первого зампреда Центробанка Георгия Лунтовского, направленного в Госдуму в ответ на письмо депутата Романа Худякова.



Почти два месяца назад депутат Худяков поднял шум во всех средствах массовой информации: он открыто обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуиллиной с просьбой изменить дизайн 100-рублевой банкноты, т. к. нашел на ней изображение непристойные оголенные части тела у скульптуры Аполлона. Аполлон, как известно, голый, а именно 100-рублевые купюры чаще всего, по мнению Худякова, оказываются в руках школьников в качестве карманных денег. И те, якобы, могут узнать много лишнего, взглянув на банкноту повнимательнее.

В том же обращении депутат предложил сменить дизайн купюры на "достопримечательности Севастополя как города-героя, а также как города стратегического значения".

В ответном письме запред ЦБ РФ Лунтовский соглашается, что, действительно, закон № 436-ФЗ относит к порнографии "натуралистические изображения или описание половых органов человека". Однако, по его мнению, изображение Аполлона на купюре слишком маленькое, чтобы там что-то разглядеть:

"Полагаем, что с учетом размера изображения фигуры Аполлона на банкноте номиналом 100 рублей не представляется возможным объективно признать, что происходит фиксирование внимания на анатомических подробностях его фигуры", - пишет Георгий Лунтовский.

Кроме того, по мнению Центробанка, купюра в 100 рублей не попадает под определение "информационной продукции" в контексте закона № 436-ФЗ. Представитель ЦБ также удивляется, что центробанк до сих пор не получал предупреждений по этому поводу от Роспотребнадзора, хотя образец дизайна банкноты был утвержден еще в 1997 году.

Роскомнадзор пока воздерживается от комментариев, однако обещает, что, если поступит соответствующий запрос от депутата, специалисты службы рассмотрят его в "законном порядке".

Также отметим, что Худяков на комментарий Лунтовского уже отреагировал:

"Очень странно, что, фактически признав наличие на купюре элементов порнографии, Центробанк категорически не хочет менять дизайн купюры, тем более что есть такой хороший повод это сделать, посвятив ее городу-герою Севастополю. В настоящее время я рассматриваю возможность обратиться в Роскомнадзор, чтобы оспорить такое решение. Тем более, что тираж купюры значительно выше, чем тираж любого СМИ", — заявил депутат.