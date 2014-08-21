Биткоин возвращает позиции: подорожал до $518

Конечно, напоследок новость про виртуальные валюты. Биткоин окреп выше ключевого уровня в $500 в четверг, и цены на виртуальную валюту продолжают восстанавливаться после резких потерь, понесенных в начале недели.

Пара BTC/USD растет на 2,28% - на бирже BTC-е и торгуется на уровне $511,40. Трейдеры хотят добиться сессионного максимума в $530,00, который был зафиксирован 14 августа. На словенской бирже BitStamp биткоин прибавил 0,33% - до уровня в $515,99.

Согласно индексу CoinDesk Bitcoin, средняя цена на биткоин поднялась на 0,8% и торгуется на уровне $516,02.

В понедельник цены на биткоин резко упали. Тогда цена на бирже BTC-е упала до $309,00, благо закончила день уже на уровне $440,04. Ряд трейдеров и аналитиков считают, что падение цен — результат работы краткосрочных спекулянтов, которые намеренно снижали цены, чтобы в конечном счете купить активы обратно за минимальную стоимость.