В России подорожала водка. Русские не сдаются: потребление «беленькой» не сократилось!

Как уже писали уважаемые блогеры, вчера в России начались масштабные проверки ресторанов быстрого питания сети McDonalds. Но это не единственный черный ворон, который вьется над головами россиян: с 1 августа в стране подорожала водка. Теперь минимальная стоимость бутылки составляет 220 рублей. Правда, есть и хорошая новость о стойкости наших соотечественников: на численность россиян, любящих национальный напиток, подорожание не повлияло. Сильные духом жители великой страны продолжают покупать водку.



Фонд «Общественное мнение» провел соцопрос, который показал: 70% россиян употребляют спиртное в принципе. Каждый десятый из этой огромной армии балуется горячительным еженедельно. Водку любят 31% опрошенных, пиво — тоже 31% (ОЧЕНЬ СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ!), вином попускаются 30% опрошенных. Коньяк, виски и ром непатриотично употребляют всего 13% (ничего-ничего, скоро их станет еще меньше, а патриотов — еще больше!).

31% от количества опрошенных решительно заявили, что подорожание водки не скажется на количестве потребляемого. 7% малодушно перейдут на более дешевые марки, а 4% решились перейти на другие напитки. И только 2% россиян отвернутся от национальной идеи и откажутся от спиртного вовсе.