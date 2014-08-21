В России подорожала водка. Русские не сдаются: потребление «беленькой» не сократилось!

Как уже писали
уважаемые блогеры, вчера в России
начались масштабные проверки ресторанов
быстрого питания сети McDonalds.
Но это не единственный
черный ворон, который вьется над головами
россиян: с 1 августа в стране подорожала
водка. Теперь минимальная стоимость
бутылки составляет 220 рублей. Правда,
есть и хорошая новость о стойкости наших
соотечественников: на численность
россиян, любящих национальный напиток,
подорожание не повлияло. Сильные духом
жители великой страны продолжают
покупать водку.
Фонд «Общественное мнение» провел соцопрос, который показал: 70% россиян употребляют спиртное в принципе. Каждый десятый из этой огромной армии балуется горячительным еженедельно. Водку любят 31% опрошенных, пиво — тоже 31% (ОЧЕНЬ СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ!), вином попускаются 30% опрошенных. Коньяк, виски и ром непатриотично употребляют всего 13% (ничего-ничего, скоро их станет еще меньше, а патриотов — еще больше!).
31% от количества опрошенных решительно заявили, что подорожание водки не скажется на количестве потребляемого. 7% малодушно перейдут на более дешевые марки, а 4% решились перейти на другие напитки. И только 2% россиян отвернутся от национальной идеи и откажутся от спиртного вовсе.