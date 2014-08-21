Россия прикрыла 4 ресторана Макдоналдс, акции компании падают

Сегодня многие СМИ в России обсуждают временное закрытие ресторанов быстрого питания Макдональдс — гадают, с какой целью начались неожиданные проверки, как скоро к спискам закрытых добавятся новые точки питания, и вообще с чего все началось. Мы прочитали несколько российских новостей и предлагаем посмотреть, что пишут про это за рубежом. Например, в издании MarketWatch.

«Когда был открыт первый Макдональдс (в 1990 году) на Пушкинской площади в Москве, это стало символом оттаивания отношений с США. Со временем сеть ресторанов быстрого питания стала самым посещаемым местом во всем мире.

В среду вечером (20.08.14 — прим.перев.) он уже стоял пустой, закрытый сотрудниками Роспотребнадзора РФ в условиях наиболее серьезной конфронтации Кремля с Западом со времен холодной войны. Информагентства говорят, что закрыли из-за санитарных нарушений, которые нашли сразу в четырех ресторанах корпорации Макдональдс в Москве.

По мнению аналитиков, этот шаг — вероятно, последний удар России в ответ на американские и европейские санкции за обвинение о том, что Москва участвует в вооруженном конфликте на территории бывшего Советского соседа - Украины.

Контролирование импорта продуктов питания — "было инструментом внешней политики России в течение многих лет", - сказал Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. Он привел в пример ранее введенный запрет на импорт молдавского вина и курицы из США.

Надо отметить, что в России уже закрыты только четыре из 435 торговых точек Макдоналдс, и что это действие временное, в ожидании дальнейших проверок.

Но в закрытии McDonald`s на Пушкинской площади, в центре столицы, Россия, казалось, демонстрирует свою готовность существовать без западных товаров, так как она отказывается от их ввоза, чтобы сохранить влияние в Украине.

Россия в этом месяце уже запретила импорт широкого спектра продуктов, включая мясные и молочные продукты из США и Европы.

В Макдональдсе говорят, что они изучает вопрос о закрытии ресторанов, чтобы определить, какие меры были необходимы, чтобы открыть их снова как можно скорее. "Нашим главным приоритетом всегда является обслуживание наших клиентов на высшем качестве", - комментируют ситуацию в компании.

В России работает 112 ресторанов Макдональдс, что составляет менее 1,5% от общего количества (более 35 000 ресторанов по всему миру). Россия дает менее 5% от операционной прибыли Макдональдс, в компании работают около 37 000 человек в России, которые обслуживают более одного миллиона клиентов в день, сообщает пресс-секретарь Макдональдс. Тем не менее, страна является важным рынком для Макдоналдс в связи с потенциалом для роста.»

Тем временем, акции компании McDonald's Corp. за три дня упали в цене с $94,64 до $94,19.

Что более странно, так это расхождение в данных разных СМИ. Например, на сайте Investing.com указано, что сеть McDonald's в России объединяет свыше 430 ресторанов, в том числе более 100 точек в Москве.