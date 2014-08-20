Европейские индексы два дня росли, а сегодня - в ступоре

В среду европейские фондовые индексы стабильны либо снижаются после недавнего подъема в связи с растущими ожиданиями, что Европейский центральный банк прибегнет к реализации дополнительных мер смягчения, чтобы посодействовать экономическому росту.

Во время утренних европейских торгов опустился на 0,04%, французский понизился на 0,03%, а германский ослаб на 0,07%.

На прошлой неделе данные показали, что экономика еврозоны стагнировала во втором квартале, и усилили опасений, что восстановление в регионе теряет силы.

Слабый отчет усилил давление на ЕЦБ, чтобы тот реализовал свежие меры по укреплению роста, после понижения ставки до рекордно низкого уровня в июне.

Финансовые акции в целом упали, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale опустились на 0,33% и 0,34%, в то время как немецкий Deutsche Bank упал на 0,20%. Среди периферийных кредиторов итальянские Intesa Sanpaolo и Unicredit отступили на 0,14% и 0,22% соответственно, в то время как испанские Banco Santander и BBVA опустились на 0,12% и 0,15%.

Акции Carlsberg упали на 2,21% после того, как пивоваренная компания заявила, что ее операционная прибыль в 2014 годом сократится по сравнению с 2013 годом в связи с последними событиями в России, откуда компания получает около 35% своей прибыли. В том же секторе акции Heineken подскочили на 6,75% после сообщения о прибыли в первом полугодии, которая превысила ожидания аналитиков.

Финансовый сектор акций в основном повысился. Акции Royal Bank of Scotland поднялись на 0,06%, акции Barclays выросли на 0,14%, в то время как акции Lloyds Banking подорожали на 0,44%. Акции HSBC Holdings опустились на 0,69%.В США фондовые рынки указывают на стабильную динамику при открытии. Фьючерс на указывает на 0,01%-ный подъем, фьючерс на сигнализирует о росте на 0,03%, в ​​то время как фьючерс на сообщает о повышении на 0,01%.

Позднее сегодня Банк Англии опубликует протоколы своего последнего политического заседания.