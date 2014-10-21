Нефть дорожает на новостях из Китая

Немного восстанавливаются в цене нефтяные фючерсы во вторник, особенно повышение было замечено после отчетов о росте ВВП Китая, которые превзошли ожидания рынка. В это время нефть марки WTI дошла до максимума последних четырех сессий (инвесторы ждут сокращения запасов бензина в США), по данным Bloomberg. Трейдеры и инвесторы продолжают оценивать отчеты о состоянии экономики и промышленности в Китае.

Так, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре поднялись в цене - до $85,79 за баррель. Фьючерсы на WTI дошли до отметки $82,12 за баррель.



Экономика Китая замедлила рост в июле-сентябре до 7,3%, в прошлом квартале показатель был 7,5%. Аналитики прогнозировали III квартал только 7,2%. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны выросла на 1,9% (прогноз был в 1,8%).

Но положительные моменты отчета превалировали в реакции инвесторов: промышленное производство страны увеличилось в сентябре на 8% (в прошлом году было только 6,9%, а аналитики ожидали рост на 7,5%). "По крайней мере Китай не преподнес неприятного сюрприза, что было важно после падения цен на прошлой неделе из-за слабых макропоказателей и опасений рынка, что на этой неделе данные также будут слабыми", - считает аналитик нефтяного рынка из Nordea Marekts Тина Салтведт.

Сейчас инвесторы будут ждать данные о запасах углеводородов в США, которые выйдут в среду. По статистике аналитиков Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей.

