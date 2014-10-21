Нефть дорожает на новостях из Китая

Немного восстанавливаются в цене нефтяные фючерсы во вторник, особенно повышение было замечено после отчетов о росте ВВП Китая, которые превзошли ожидания рынка. В это время нефть марки WTI дошла до максимума последних четырех сессий (инвесторы ждут сокращения запасов бензина в США), по данным Bloomberg. Трейдеры и инвесторы продолжают оценивать отчеты о состоянии экономики и промышленности в Китае.
Так,
фьючерсы на нефть Brent с поставкой в
декабре поднялись в цене - до $85,79 за
баррель. Фьючерсы на WTI дошли до отметки
$82,12 за баррель.
Экономика Китая замедлила рост в июле-сентябре до 7,3%, в прошлом квартале показатель был 7,5%. Аналитики прогнозировали III квартал только 7,2%. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны выросла на 1,9% (прогноз был в 1,8%).
Но положительные моменты отчета превалировали в реакции инвесторов: промышленное производство страны увеличилось в сентябре на 8% (в прошлом году было только 6,9%, а аналитики ожидали рост на 7,5%). "По крайней мере Китай не преподнес неприятного сюрприза, что было важно после падения цен на прошлой неделе из-за слабых макропоказателей и опасений рынка, что на этой неделе данные также будут слабыми", - считает аналитик нефтяного рынка из Nordea Marekts Тина Салтведт.
Сейчас инвесторы будут ждать данные о запасах
углеводородов в США, которые выйдут в среду. По статистике аналитиков Bloomberg, запасы
нефти в США выросли на прошлой неделе
на 3 млн баррелей, а запасы бензина
сократились на 1,6 млн баррелей.