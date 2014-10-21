Кристоф де Марджери был большим другом России

Сегодня в мир бизнеса пришла печальная весть: погиб Кристоф де Марджери, руководитель французского нефтяного гиганта Total.

Его частный самолет столкнулся со снегоуборочной машиной, взлетая ночью из аэропорта Внуково в Москве: господин де Марджери собирался вернуться в Париж после проведения переговоров с российским правительством по вопросу международных инвестиций. Трагедия случилась за несколько минут до полуночи по московскому времени.

Погибли и все три члена экипажа самолета. По информации из различных источников, водитель снегоуборочной машины был в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело уже заведено, впрочем, погибших людей уже не вернешь.

Внуково — самый старый аэропорт Москвы. Расположенный к юго-западу от столицы, он используется президентом России и другими высокопоставленными чиновниками.

Талантливый бизнес-лидер

Смерть де Марджери оставляет гигантскую лакуну в высшем руководстве одной из крупнейших нефтепромышленных компаний в мире. Ему было 63 года, и он был одним из самых узнаваемых в мире нефтяных боссов. Со своими обаятельными пушистыми усами он внешне производил впечатление этакого доброго дедушки, но за этим имиджем скрывался экстраординарный бизнес-лидер, который превратил свою компанию в гиганта мирового значения. Генеральным директором Total де Марджери стал в 2007 году, а в 2010 г на него была возложена еще и функция председателя правления.

В июле бизнесмен говорил о рассмотрении планов новых проектов, включая работу в ряде африканских регионов. Тогда же де Марджери намекнул, что замену ему самому надо будет искать внутри компании, среди опытных и верных сотрудников. Правда, намекал он на свой возможный уход на покой — все-таки 63 года — не 18.

Сегодня никаких официальных заявлений представители Total не делали, но заявили, что совещание совета директоров будет проведено как можно скорее. В качестве потенциального преемника де Марджери рассматривается, например, Филипп Буассо (глава нового управления энергетики Total).

Сегодня Total — вторая по величине компания Франции, торгующаяся на бирже, и имеет общую капитализацию порядка 102 млрд долларов. В мире это четвертая по величине нефтяная компания Запада, следующая после Exxon, Royal Dutch Shell и Chevron. В течение сегодняшнего дня на грустных новостях Total снизила свои котировки.





Один из немногих наших друзей на Западе





Отдельно отметим: де Марджери был верным защитником России и ее принципов энергетического сотрудничества со странами Запада. Конфликт в Украине поднял напряженные отношения Москвы с Западом до уровней, которых не помнят со времен холодной войны, но Де Марджери, казалось, делал вид, что вообще ничего не происходит. В своем интервью агентству Reuter он говорил, что Европа должна прекратить думать о сокращении зависимости от российского газа и вместо этого сосредоточить внимание на создании более безопасной системы его доставки.

Как и все крупные бизнесмены, лидер Total был тонким стратегом и мыслил логично: он говорил, что напряженность между Западом и Россией прямо подталкивает Россию в объятия Китая. Прямой иллюстрацией к тому послужил контракт на 400 млрд долларов, заключенный в мае, согласно которому Москва будет поставлять в Пекин газ. «Мы собираемся строить новую Берлинскую стену? - спрашивал у своих коллег и друзей-политиков де Марджери. - Россия — партнер, и мы не должны напрасно тратить время, защищаясь от своего же соседа. То, к чему мы все стремимся, не зависит ни от одной страны — это результат совместных усилий. И в том числе, всё не зависит от одной России, которая так много раз нас спасала».

Total – один из самых крупных иностранных инвесторов в России на сегодня. К 2020 году участие Total в нефтяных российских разработках должно (было?) удвоиться.

В прошлом месяце руководство Total заявило, что санкции не остановят его работу над проектом на Ямале стоимостью 27 млрд долларов. Целью проекта является разведка обширных запасов природного газа на северо-западе Сибири, которые могут удвоить долю России на быстрорастущем мировом рынке сжиженного природного газа. Тогда де Марджери сказал, что Европа не сможет жить без российского газа, да и причин это делать у нее нет. В 2013 году российская добыча составляла порядка 9% от общих поставок Total, а к 2020 году наша страна стала бы самым крупным поставщиком нефти и газа для французского холдинга — всё за счет сотрудничества с Новатэк и ямальского проекта. В сентябре Total собиралась увеличивать продажи активов и перестраивать систему исследований после сокращения целевого объема добычи нефти (с переориентированием на газ).

Официальные «прощай»

Премьер-министр Франции сказал: «Франция теряет великого промышленного лидера и патриота». Де Марджери был личным другом французского президента Франсуа Олланда, который уже выразил свою глубокую скорбь. Владимир Путин послал семье и близким де Марджери свои соболезнования, тепло высказываясь о деловых навыках бизнесмена и о его приверженности «идее укрепления двусторонних российско-французских отношений». Представители мировых бизнес-элит шлют свои соболезнования.







