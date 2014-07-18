Акции Malaysia Airlines упали после авиакатастрофы над Украиной

Две громких авиакатастрофы за последние 4 месяца для компании могут обернуться большими осложнениями. Вчерашнее крушение рейса самолета Malaysia Airlines над Донецкой областью и исчезнувший в Индийском океане 8 марта Boeing с пассажирами рейса Куала-Лумпур — Пекин сулят крах всей авиакомпании.

Сейчас замечают, что акции компании Malaysia Airlines утром в пятницу потеряли в цене уже 13%. В ходе торгов стоимость одной акции авиаперевозчика упала до 0,06 $.

"Это шок. Инвесторы хотят сначала продавать, а уж потом дожидаться информации о том, что случилось. Произошедшее вызывает опасения о безопасности авиаперевозок в целом", - высказал свое мнение агентству Bloomberg Джеффри Нг, советник по стратегическим инвестициям компании Fortress Capital Asset Management.

Многие СМИ сейчас стали писать, что авиакомпания давно уже теряет деньги из-за высокой конкуренции и плохой структуры затрат.

Компания Malaysia Airlines обслуживает более 100 пунктов назначения в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии и Великобритании.