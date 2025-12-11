Blogs ?

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Общие правила и лучшие практики Форума.".
 

Почему блоги все поудаляли? 

Там была описана стратегия по работе с индикатором

Сами ссылаетесь на то, чтобы инструкции и прочее мы описывали в блогах, сами их сносите к херам

В чём причина? Куда обращаться? Даже сервисдеск теперь не работает — кнопка запроса просто зависает, чата не появляется. 

Ещё раз: зачем удалили описание работы с индикатором

Я полдня сидел его составлял, аккуратно форматировал, и ещё час переводил на другие языки! ГДЕ ОНИ?

 
Посмотрите в draft/черновики (или в "ожидающие публикации").

Потому что - когда я активно делал блоги, то удаление админом означало - перенесение в draft.
Но может сейчас что-то и поменялось ...
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Обсуждение статьи "Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет"".
 
Пусто. 

Эти мои переведённые на все языки блоги жили и никого не трогали полгода. То есть, это не вчера написанные. 

Если в картинках дело, так одна из "одинаковых почти картинок" висит у меня в в профильное и " не удалена". 





Значит не в контенте дело. Там ведь обычная стратегия по смартмани была. Только более развёрнутая. 


Явно что-то ненормальное произошло. 

Мне вдвойне обидно, поскольку я не оставил на компе черновиков. Понадеялся на "безопасность" этого сайта и здешнего "облака". 
 
Наверное, попали на обновление сайта ...
 
А вот это вот зря.
 
Это как ?

нужна пояснительная бригада - как при обновлении сайта может пропасть ранее уже опубликованное.

Насколько понял трагедию, у Ивана блоги были опубликованы и сколько-то времени (дней) вполне существовали и отображались.

То есть моменты создания,редактирования и публикации прошли штатно и не совпали с обновлениями сайта. 

При обновлениях то что открыто в формах может пропасть или многократно заспамиться, это известная фича. Тут очевидно другая ситуация

 
Да, в марте опубликовал продукт. 

Где-то в то же время добавил блоги со стратегией торговли. 

8 месяцев прошло
 
Ни одна поисковая система, что пробовал, не сохранила каких-либо записей о блоге по этому адресу.

Это наводит на определенные мысли.

 
