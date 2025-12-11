Blogs ?
Почему блоги все поудаляли?
Там была описана стратегия по работе с индикатором
Сами ссылаетесь на то, чтобы инструкции и прочее мы описывали в блогах, сами их сносите к херам
В чём причина? Куда обращаться? Даже сервисдеск теперь не работает — кнопка запроса просто зависает, чата не появляется.
Ещё раз: зачем удалили описание работы с индикатором?
Я полдня сидел его составлял, аккуратно форматировал, и ещё час переводил на другие языки! ГДЕ ОНИ?
Потому что - когда я активно делал блоги, то удаление админом означало - перенесение в draft.
Но может сейчас что-то и поменялось ...
Посмотрите в draft/черновики (или в "ожидающие публикации").
Пусто.
Эти мои переведённые на все языки блоги жили и никого не трогали полгода. То есть, это не вчера написанные.
Если в картинках дело, так одна из "одинаковых почти картинок" висит у меня в в профильное и " не удалена".
Значит не в контенте дело. Там ведь обычная стратегия по смартмани была. Только более развёрнутая.
Явно что-то ненормальное произошло.
Мне вдвойне обидно, поскольку я не оставил на компе черновиков. Понадеялся на "безопасность" этого сайта и здешнего "облака".
Наверное, попали на обновление сайта ...
Это как ?
нужна пояснительная бригада - как при обновлении сайта может пропасть ранее уже опубликованное.
Насколько понял трагедию, у Ивана блоги были опубликованы и сколько-то времени (дней) вполне существовали и отображались.
То есть моменты создания,редактирования и публикации прошли штатно и не совпали с обновлениями сайта.
При обновлениях то что открыто в формах может пропасть или многократно заспамиться, это известная фича. Тут очевидно другая ситуация
Где-то в то же время добавил блоги со стратегией торговли.
8 месяцев прошло
Почему блоги все поудаляли?
Ни одна поисковая система, что пробовал, не сохранила каких-либо записей о блоге по этому адресу.
Это наводит на определенные мысли.
