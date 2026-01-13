SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold Arbitrage
Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 38%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
82 (58.99%)
Negociações com perda:
57 (41.01%)
Melhor negociação:
52.58 UST
Pior negociação:
-23.38 UST
Lucro bruto:
646.53 UST (30 309 pips)
Perda bruta:
-269.45 UST (18 506 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (63.92 UST)
Máximo lucro consecutivo:
72.27 UST (4)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
80.46%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
144
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
4.27
Negociações longas:
78 (56.12%)
Negociações curtas:
61 (43.88%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
2.71 UST
Lucro médio:
7.88 UST
Perda média:
-4.73 UST
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-88.22 UST)
Máxima perda consecutiva:
-88.22 UST (6)
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.98 UST
Máximo:
88.22 UST (7.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.05% (89.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
20.07% (275.20 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 377
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.58 UST
Pior negociação: -23 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +63.92 UST
Máxima perda consecutiva: -88.22 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Sem comentários
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
