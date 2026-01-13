- Crescimento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
82 (58.99%)
Negociações com perda:
57 (41.01%)
Melhor negociação:
52.58 UST
Pior negociação:
-23.38 UST
Lucro bruto:
646.53 UST (30 309 pips)
Perda bruta:
-269.45 UST (18 506 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (63.92 UST)
Máximo lucro consecutivo:
72.27 UST (4)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
80.46%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
144
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
4.27
Negociações longas:
78 (56.12%)
Negociações curtas:
61 (43.88%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
2.71 UST
Lucro médio:
7.88 UST
Perda média:
-4.73 UST
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-88.22 UST)
Máxima perda consecutiva:
-88.22 UST (6)
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.98 UST
Máximo:
88.22 UST (7.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.05% (89.00 UST)
Pelo Capital Líquido:
20.07% (275.20 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|377
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.58 UST
Pior negociação: -23 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +63.92 UST
Máxima perda consecutiva: -88.22 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Sem comentários
