Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 499 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 39%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
93 (57.76%)
Verlusttrades:
68 (42.24%)
Bester Trade:
98.67 UST
Schlechtester Trade:
-28.55 UST
Bruttoprofit:
880.47 UST (36 727 pips)
Bruttoverlust:
-491.22 UST (26 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (63.92 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.83 UST (8)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
80.46%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
167
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
1.98
Long-Positionen:
92 (57.14%)
Short-Positionen:
69 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
2.42 UST
Durchschnittlicher Profit:
9.47 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-7.22 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-197.01 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.01 UST (9)
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.98 UST
Maximaler:
197.01 UST (12.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.97% (199.53 UST)
Kapital:
20.07% (275.20 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 389
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 10K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +98.67 UST
Schlechtester Trade: -29 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.92 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.01 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Keine Bewertungen
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
