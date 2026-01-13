- Wachstum
Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
93 (57.76%)
Verlusttrades:
68 (42.24%)
Bester Trade:
98.67 UST
Schlechtester Trade:
-28.55 UST
Bruttoprofit:
880.47 UST (36 727 pips)
Bruttoverlust:
-491.22 UST (26 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (63.92 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.83 UST (8)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
80.46%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
167
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
1.98
Long-Positionen:
92 (57.14%)
Short-Positionen:
69 (42.86%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
2.42 UST
Durchschnittlicher Profit:
9.47 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-7.22 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-197.01 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.01 UST (9)
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.98 UST
Maximaler:
197.01 UST (12.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.97% (199.53 UST)
Kapital:
20.07% (275.20 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|10K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Bester Trade: +98.67 UST
Schlechtester Trade: -29 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +63.92 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.01 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Keine Bewertungen
