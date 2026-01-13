- Büyüme
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
229 (58.26%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (41.73%)
En iyi işlem:
98.67 UST
En kötü işlem:
-28.55 UST
Brüt kâr:
1 980.25 UST (81 534 pips)
Brüt zarar:
-1 045.22 UST (64 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (72.78 UST)
Maksimum ardışık kâr:
197.83 UST (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
80.46%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
395
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
205 (52.16%)
Satış işlemleri:
188 (47.84%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
2.38 UST
Ortalama kâr:
8.65 UST
Ortalama zarar:
-6.37 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-197.01 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-197.01 UST (9)
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.98 UST
Maksimum:
197.01 UST (12.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.97% (199.53 UST)
Varlığa göre:
20.07% (275.20 UST)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
