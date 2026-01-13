SinyallerBölümler
Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 94%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
229 (58.26%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (41.73%)
En iyi işlem:
98.67 UST
En kötü işlem:
-28.55 UST
Brüt kâr:
1 980.25 UST (81 534 pips)
Brüt zarar:
-1 045.22 UST (64 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (72.78 UST)
Maksimum ardışık kâr:
197.83 UST (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
80.46%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
395
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
205 (52.16%)
Satış işlemleri:
188 (47.84%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
2.38 UST
Ortalama kâr:
8.65 UST
Ortalama zarar:
-6.37 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-197.01 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-197.01 UST (9)
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.98 UST
Maksimum:
197.01 UST (12.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.97% (199.53 UST)
Varlığa göre:
20.07% (275.20 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 393
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 936
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.67 UST
En kötü işlem: -29 UST
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +72.78 UST
Maksimum ardışık zarar: -197.01 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
İnceleme yok
2026.01.13 21:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 21:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
