Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 499 USD в месяц
прирост с 2026 52%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
132 (58.66%)
Убыточных трейдов:
93 (41.33%)
Лучший трейд:
98.67 UST
Худший трейд:
-28.55 UST
Общая прибыль:
1 156.68 UST (48 277 pips)
Общий убыток:
-632.16 UST (35 336 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (63.92 UST)
Макс. прибыль в серии:
197.83 UST (8)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
80.46%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
230
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
132 (58.67%)
Коротких трейдов:
93 (41.33%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
2.33 UST
Средняя прибыль:
8.76 UST
Средний убыток:
-6.80 UST
Макс. серия проигрышей:
9 (-197.01 UST)
Макс. убыток в серии:
-197.01 UST (9)
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.98 UST
Максимальная:
197.01 UST (12.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.97% (199.53 UST)
По эквити:
20.07% (275.20 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.67 UST
Худший трейд: -29 UST
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +63.92 UST
Макс. убыток в серии: -197.01 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Нет отзывов
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
