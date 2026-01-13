- Прирост
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
132 (58.66%)
Убыточных трейдов:
93 (41.33%)
Лучший трейд:
98.67 UST
Худший трейд:
-28.55 UST
Общая прибыль:
1 156.68 UST (48 277 pips)
Общий убыток:
-632.16 UST (35 336 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (63.92 UST)
Макс. прибыль в серии:
197.83 UST (8)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
80.46%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
230
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
132 (58.67%)
Коротких трейдов:
93 (41.33%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
2.33 UST
Средняя прибыль:
8.76 UST
Средний убыток:
-6.80 UST
Макс. серия проигрышей:
9 (-197.01 UST)
Макс. убыток в серии:
-197.01 UST (9)
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.98 UST
Максимальная:
197.01 UST (12.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.97% (199.53 UST)
По эквити:
20.07% (275.20 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|525
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
499 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
1.5K
UST
UST
1
98%
225
58%
100%
1.82
2.33
UST
UST
20%
1:500