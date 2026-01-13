信号部分
Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 499 USD per 
增长自 2026 39%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
161
盈利交易:
93 (57.76%)
亏损交易:
68 (42.24%)
最好交易:
98.67 UST
最差交易:
-28.55 UST
毛利:
880.47 UST (36 727 pips)
毛利亏损:
-491.22 UST (26 607 pips)
最大连续赢利:
10 (63.92 UST)
最大连续盈利:
197.83 UST (8)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
80.46%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
164
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.98
长期交易:
92 (57.14%)
短期交易:
69 (42.86%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.42 UST
平均利润:
9.47 UST
平均损失:
-7.22 UST
最大连续失误:
9 (-197.01 UST)
最大连续亏损:
-197.01 UST (9)
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1.98 UST
最大值:
197.01 UST (12.83%)
相对跌幅:
结余:
12.97% (199.53 UST)
净值:
20.07% (275.20 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 389
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 10K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.67 UST
最差交易: -29 UST
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +63.92 UST
最大连续亏损: -197.01 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
没有评论
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
