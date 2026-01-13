- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
161
盈利交易:
93 (57.76%)
亏损交易:
68 (42.24%)
最好交易:
98.67 UST
最差交易:
-28.55 UST
毛利:
880.47 UST (36 727 pips)
毛利亏损:
-491.22 UST (26 607 pips)
最大连续赢利:
10 (63.92 UST)
最大连续盈利:
197.83 UST (8)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
80.46%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
164
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.98
长期交易:
92 (57.14%)
短期交易:
69 (42.86%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.42 UST
平均利润:
9.47 UST
平均损失:
-7.22 UST
最大连续失误:
9 (-197.01 UST)
最大连续亏损:
-197.01 UST (9)
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1.98 UST
最大值:
197.01 UST (12.83%)
相对跌幅:
结余:
12.97% (199.53 UST)
净值:
20.07% (275.20 UST)
分配
交易品种
交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
|XAUUSD+
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
|XAUUSD+
|10K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
入金加载
提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
