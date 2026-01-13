시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold Arbitrage
Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 499 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 38%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
139
이익 거래:
82 (58.99%)
손실 거래:
57 (41.01%)
최고의 거래:
52.58 UST
최악의 거래:
-23.38 UST
총 수익:
646.53 UST (30 309 pips)
총 손실:
-269.45 UST (18 506 pips)
연속 최대 이익:
10 (63.92 UST)
연속 최대 이익:
72.27 UST (4)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.53%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
147
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
4.27
롱(주식매수):
78 (56.12%)
숏(주식차입매도):
61 (43.88%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
2.71 UST
평균 이익:
7.88 UST
평균 손실:
-4.73 UST
연속 최대 손실:
6 (-88.22 UST)
연속 최대 손실:
-88.22 UST (6)
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.98 UST
최대한의:
88.22 UST (7.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.05% (89.00 UST)
자본금별:
1.25% (16.32 UST)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 377
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52.58 UST
최악의 거래: -23 UST
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +63.92 UST
연속 최대 손실: -88.22 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
리뷰 없음
2026.01.13 16:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 16:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
