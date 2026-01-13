- 成長
トレード:
161
利益トレード:
93 (57.76%)
損失トレード:
68 (42.24%)
ベストトレード:
98.67 UST
最悪のトレード:
-28.55 UST
総利益:
880.47 UST (36 727 pips)
総損失:
-491.22 UST (26 607 pips)
最大連続の勝ち:
10 (63.92 UST)
最大連続利益:
197.83 UST (8)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
80.46%
最近のトレード:
0 分前
1週間当たりの取引:
168
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
92 (57.14%)
短いトレード:
69 (42.86%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
2.42 UST
平均利益:
9.47 UST
平均損失:
-7.22 UST
最大連続の負け:
9 (-197.01 UST)
最大連続損失:
-197.01 UST (9)
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.98 UST
最大の:
197.01 UST (12.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.97% (199.53 UST)
エクイティによる:
20.07% (275.20 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|10K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
