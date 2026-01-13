- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
162 (57.04%)
Loss Trade:
122 (42.96%)
Best Trade:
98.67 UST
Worst Trade:
-28.55 UST
Profitto lordo:
1 465.60 UST (59 219 pips)
Perdita lorda:
-819.76 UST (47 494 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (63.92 UST)
Massimo profitto consecutivo:
197.83 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
80.46%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
285
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
145 (51.06%)
Short Trade:
139 (48.94%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.27 UST
Profitto medio:
9.05 UST
Perdita media:
-6.72 UST
Massime perdite consecutive:
9 (-197.01 UST)
Massima perdita consecutiva:
-197.01 UST (9)
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.98 UST
Massimale:
197.01 UST (12.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.97% (199.53 UST)
Per equità:
20.07% (275.20 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|647
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.67 UST
Worst Trade: -29 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +63.92 UST
Massima perdita consecutiva: -197.01 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
499USD al mese
65%
0
0
USD
USD
1.7K
UST
UST
1
98%
284
57%
100%
1.78
2.27
UST
UST
20%
1:500