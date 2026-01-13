- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
119
Transacciones Rentables:
68 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
51 (42.86%)
Mejor transacción:
52.58 UST
Peor transacción:
-23.38 UST
Beneficio Bruto:
547.72 UST (24 126 pips)
Pérdidas Brutas:
-252.54 UST (17 015 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (63.92 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
72.27 UST (4)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
16.53%
Último trade:
9 minutos
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
3.35
Transacciones Largas:
73 (61.34%)
Transacciones Cortas:
46 (38.66%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
2.48 UST
Beneficio medio:
8.05 UST
Pérdidas medias:
-4.95 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-88.22 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.22 UST (6)
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.98 UST
Máxima:
88.22 UST (7.00%)
Reducción relativa:
De balance:
7.05% (89.00 UST)
De fondos:
1.25% (16.32 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|295
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +52.58 UST
Peor transacción: -23 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +63.92 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -88.22 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
100% Gold arbitrage minimum deposit 1000$ in cents account
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
499 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
1.3K
UST
UST
1
97%
119
57%
100%
2.16
2.48
UST
UST
7%
1:500