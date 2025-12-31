- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
18 (75.00%)
Negociações com perda:
6 (25.00%)
Melhor negociação:
819.90 USD
Pior negociação:
-939.90 USD
Lucro bruto:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Perda bruta:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (421.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 584.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
18 (75.00%)
Negociações curtas:
6 (25.00%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
60.90 USD
Lucro médio:
166.24 USD
Perda média:
-255.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 275.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 275.00 USD (2)
Crescimento mensal:
14.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
744.89 USD
Máximo:
1 275.00 USD (12.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +819.90 USD
Pior negociação: -940 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +421.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 275.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Vebson-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários