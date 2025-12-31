SinaisSeções
Arif Ardiyanto

Rbg Fx

Arif Ardiyanto
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Vebson-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
18 (75.00%)
Negociações com perda:
6 (25.00%)
Melhor negociação:
819.90 USD
Pior negociação:
-939.90 USD
Lucro bruto:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Perda bruta:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (421.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 584.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.15
Negociações longas:
18 (75.00%)
Negociações curtas:
6 (25.00%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
60.90 USD
Lucro médio:
166.24 USD
Perda média:
-255.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 275.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 275.00 USD (2)
Crescimento mensal:
14.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
744.89 USD
Máximo:
1 275.00 USD (12.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.e 13
USDJPY.e 10
XAGUSD.e 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.e 1.1K
USDJPY.e 271
XAGUSD.e 137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.e 12K
USDJPY.e 2.6K
XAGUSD.e 914
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Vebson-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
