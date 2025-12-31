- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
18 (75.00%)
Loss Trade:
6 (25.00%)
Best Trade:
819.90 USD
Worst Trade:
-939.90 USD
Profitto lordo:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Perdita lorda:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (421.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 584.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
18 (75.00%)
Short Trade:
6 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
60.90 USD
Profitto medio:
166.24 USD
Perdita media:
-255.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 275.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 275.00 USD (2)
Crescita mensile:
14.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
744.89 USD
Massimale:
1 275.00 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +819.90 USD
Worst Trade: -940 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +421.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 275.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Vebson-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
