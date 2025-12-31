- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
819.90 USD
En kötü işlem:
-939.90 USD
Brüt kâr:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Brüt zarar:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (421.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 584.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
18 (75.00%)
Satış işlemleri:
6 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
60.90 USD
Ortalama kâr:
166.24 USD
Ortalama zarar:
-255.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 275.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 275.00 USD (2)
Aylık büyüme:
14.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
744.89 USD
Maksimum:
1 275.00 USD (12.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +819.90 USD
En kötü işlem: -940 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +421.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 275.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Vebson-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok