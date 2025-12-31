- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
18 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (25.00%)
Mejor transacción:
819.90 USD
Peor transacción:
-939.90 USD
Beneficio Bruto:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (421.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 584.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.15
Transacciones Largas:
18 (75.00%)
Transacciones Cortas:
6 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
60.90 USD
Beneficio medio:
166.24 USD
Pérdidas medias:
-255.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 275.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 275.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
744.89 USD
Máxima:
1 275.00 USD (12.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Vebson-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
