Arif Ardiyanto

Rbg Fx

Arif Ardiyanto
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Vebson-Server
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
18 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (25.00%)
Mejor transacción:
819.90 USD
Peor transacción:
-939.90 USD
Beneficio Bruto:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (421.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 584.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.15
Transacciones Largas:
18 (75.00%)
Transacciones Cortas:
6 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
60.90 USD
Beneficio medio:
166.24 USD
Pérdidas medias:
-255.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 275.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 275.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
744.89 USD
Máxima:
1 275.00 USD (12.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.e 13
USDJPY.e 10
XAGUSD.e 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.e 1.1K
USDJPY.e 271
XAGUSD.e 137
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.e 12K
USDJPY.e 2.6K
XAGUSD.e 914
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +819.90 USD
Peor transacción: -940 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +421.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 275.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Vebson-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
