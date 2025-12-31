- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
18 (75.00%)
損失トレード:
6 (25.00%)
ベストトレード:
819.90 USD
最悪のトレード:
-939.90 USD
総利益:
2 992.25 USD (27 072 pips)
総損失:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
最大連続の勝ち:
9 (421.31 USD)
最大連続利益:
1 584.88 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.15
長いトレード:
18 (75.00%)
短いトレード:
6 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
60.90 USD
平均利益:
166.24 USD
平均損失:
-255.13 USD
最大連続の負け:
2 (-1 275.00 USD)
最大連続損失:
-1 275.00 USD (2)
月間成長:
14.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
744.89 USD
最大の:
1 275.00 USD (12.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +819.90 USD
最悪のトレード: -940 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +421.31 USD
最大連続損失: -1 275.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Vebson-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
