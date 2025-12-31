- 成长
交易:
24
盈利交易:
18 (75.00%)
亏损交易:
6 (25.00%)
最好交易:
819.90 USD
最差交易:
-939.90 USD
毛利:
2 992.25 USD (27 072 pips)
毛利亏损:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
最大连续赢利:
9 (421.31 USD)
最大连续盈利:
1 584.88 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.15
长期交易:
18 (75.00%)
短期交易:
6 (25.00%)
利润因子:
1.95
预期回报:
60.90 USD
平均利润:
166.24 USD
平均损失:
-255.13 USD
最大连续失误:
2 (-1 275.00 USD)
最大连续亏损:
-1 275.00 USD (2)
每月增长:
14.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
744.89 USD
最大值:
1 275.00 USD (12.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +819.90 USD
最差交易: -940 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +421.31 USD
最大连续亏损: -1 275.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Vebson-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
