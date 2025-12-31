- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
24 (72.72%)
손실 거래:
9 (27.27%)
최고의 거래:
819.90 USD
최악의 거래:
-939.90 USD
총 수익:
4 084.90 USD (47 123 pips)
총 손실:
-1 995.10 USD (16 113 pips)
연속 최대 이익:
9 (421.31 USD)
연속 최대 이익:
1 584.88 USD (3)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
85.95%
최대 입금량:
58.31%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
26 (78.79%)
숏(주식차입매도):
7 (21.21%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
63.33 USD
평균 이익:
170.20 USD
평균 손실:
-221.68 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 275.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 275.00 USD (2)
월별 성장률:
20.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
744.89 USD
최대한의:
1 275.00 USD (12.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.11% (1 275.00 USD)
자본금별:
2.42% (299.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|17
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|5
|GBPJPY.e
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.e
|1.8K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|182
|GBPJPY.e
|-176
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.e
|27K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|1.4K
|GBPJPY.e
|-450
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Vebson-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
21%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
3
0%
33
72%
86%
2.04
63.33
USD
USD
12%
1:30