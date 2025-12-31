- Прирост
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
18 (75.00%)
Убыточных трейдов:
6 (25.00%)
Лучший трейд:
819.90 USD
Худший трейд:
-939.90 USD
Общая прибыль:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Общий убыток:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (421.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 584.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
18 (75.00%)
Коротких трейдов:
6 (25.00%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
60.90 USD
Средняя прибыль:
166.24 USD
Средний убыток:
-255.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 275.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 275.00 USD (2)
Прирост в месяц:
14.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
744.89 USD
Максимальная:
1 275.00 USD (12.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|13
|USDJPY.e
|10
|XAGUSD.e
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.e
|1.1K
|USDJPY.e
|271
|XAGUSD.e
|137
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.e
|12K
|USDJPY.e
|2.6K
|XAGUSD.e
|914
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +819.90 USD
Худший трейд: -940 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +421.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 275.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Vebson-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
