СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Rbg Fx
Arif Ardiyanto

Rbg Fx

Arif Ardiyanto
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Vebson-Server
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
18 (75.00%)
Убыточных трейдов:
6 (25.00%)
Лучший трейд:
819.90 USD
Худший трейд:
-939.90 USD
Общая прибыль:
2 992.25 USD (27 072 pips)
Общий убыток:
-1 530.75 USD (11 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (421.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 584.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
18 (75.00%)
Коротких трейдов:
6 (25.00%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
60.90 USD
Средняя прибыль:
166.24 USD
Средний убыток:
-255.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 275.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 275.00 USD (2)
Прирост в месяц:
14.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
744.89 USD
Максимальная:
1 275.00 USD (12.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.e 13
USDJPY.e 10
XAGUSD.e 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.e 1.1K
USDJPY.e 271
XAGUSD.e 137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.e 12K
USDJPY.e 2.6K
XAGUSD.e 914
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +819.90 USD
Худший трейд: -940 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +421.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 275.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Vebson-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика