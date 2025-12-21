SinaisSeções
Low Fui Meng

Small Fund SMA

Low Fui Meng
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
5 (6.49%)
Negociações com perda:
72 (93.51%)
Melhor negociação:
5.70 USD
Pior negociação:
-4.50 USD
Lucro bruto:
17.04 USD (1 259 pips)
Perda bruta:
-21.21 USD (1 041 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (12.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.29 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.63%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
69 (89.61%)
Negociações curtas:
8 (10.39%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
3.41 USD
Perda média:
-0.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
70 (-20.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.40 USD (70)
Crescimento mensal:
-0.38%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.65 USD
Máximo:
20.40 USD (1.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.83% (20.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.22% (46.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD-VIP 71
AUDCAD-VIP 3
AUDNZD-VIP 2
EURCAD-VIP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD-VIP -15
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 0
EURCAD-VIP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD-VIP -966
AUDCAD-VIP 539
AUDNZD-VIP 43
EURCAD-VIP 602
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.70 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 70
Máximo lucro consecutivo: +12.29 USD
Máxima perda consecutiva: -20.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.

advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc

Recommended size 1000usd
 
Sem comentários
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
