- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
5 (6.49%)
亏损交易:
72 (93.51%)
最好交易:
5.70 USD
最差交易:
-4.50 USD
毛利:
17.04 USD (1 259 pips)
毛利亏损:
-21.21 USD (1 041 pips)
最大连续赢利:
3 (12.29 USD)
最大连续盈利:
12.29 USD (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.63%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
69 (89.61%)
短期交易:
8 (10.39%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-0.29 USD
最大连续失误:
70 (-20.40 USD)
最大连续亏损:
-20.40 USD (70)
每月增长:
-0.38%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
15.65 USD
最大值:
20.40 USD (1.83%)
相对跌幅:
结余:
1.83% (20.40 USD)
净值:
4.22% (46.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|3
|AUDNZD-VIP
|2
|EURCAD-VIP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-VIP
|-15
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|0
|EURCAD-VIP
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-VIP
|-966
|AUDCAD-VIP
|539
|AUDNZD-VIP
|43
|EURCAD-VIP
|602
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.70 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 70
最大连续盈利: +12.29 USD
最大连续亏损: -20.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
本交易信号基于趋势跟随 + 回踩入场的交易理念构建，核心逻辑结合 EMA 均线结构 与 MACD 动能确认，只在明确趋势方向中寻找高概率机会。
如果要跟单，仓位强烈建议1000usd。
后台自己再跟比例复制到其他自己子账号跟单。
DD一般10-15%
极限DD30-40%左右
账号盈利50% 就出金。
没有评论
