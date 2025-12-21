信号部分
Low Fui Meng

Small Fund SMA

Low Fui Meng
2
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 -0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
5 (6.49%)
亏损交易:
72 (93.51%)
最好交易:
5.70 USD
最差交易:
-4.50 USD
毛利:
17.04 USD (1 259 pips)
毛利亏损:
-21.21 USD (1 041 pips)
最大连续赢利:
3 (12.29 USD)
最大连续盈利:
12.29 USD (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.63%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
69 (89.61%)
短期交易:
8 (10.39%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
3.41 USD
平均损失:
-0.29 USD
最大连续失误:
70 (-20.40 USD)
最大连续亏损:
-20.40 USD (70)
每月增长:
-0.38%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
15.65 USD
最大值:
20.40 USD (1.83%)
相对跌幅:
结余:
1.83% (20.40 USD)
净值:
4.22% (46.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD-VIP 71
AUDCAD-VIP 3
AUDNZD-VIP 2
EURCAD-VIP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD-VIP -15
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 0
EURCAD-VIP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD-VIP -966
AUDCAD-VIP 539
AUDNZD-VIP 43
EURCAD-VIP 602
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.70 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 70
最大连续盈利: +12.29 USD
最大连续亏损: -20.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

本交易信号基于趋势跟随 + 回踩入场的交易理念构建，核心逻辑结合 EMA 均线结构MACD 动能确认，只在明确趋势方向中寻找高概率机会。

如果要跟单，仓位强烈建议1000usd。
后台自己再跟比例复制到其他自己子账号跟单。

DD一般10-15%
极限DD30-40%左右
账号盈利50% 就出金。
没有评论
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Small Fund SMA
每月35 USD
-0%
0
0
USD
1.1K
USD
2
90%
77
6%
100%
0.80
-0.05
USD
4%
1:500
