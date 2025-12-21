- Прирост
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
5 (6.49%)
Убыточных трейдов:
72 (93.51%)
Лучший трейд:
5.70 USD
Худший трейд:
-4.50 USD
Общая прибыль:
17.04 USD (1 259 pips)
Общий убыток:
-21.21 USD (1 041 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (12.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.29 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.63%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
69 (89.61%)
Коротких трейдов:
8 (10.39%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-0.29 USD
Макс. серия проигрышей:
70 (-20.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.40 USD (70)
Прирост в месяц:
-0.38%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.65 USD
Максимальная:
20.40 USD (1.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.83% (20.40 USD)
По эквити:
4.22% (46.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|3
|AUDNZD-VIP
|2
|EURCAD-VIP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-VIP
|-15
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|0
|EURCAD-VIP
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-VIP
|-966
|AUDCAD-VIP
|539
|AUDNZD-VIP
|43
|EURCAD-VIP
|602
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +5.70 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 70
Макс. прибыль в серии: +12.29 USD
Макс. убыток в серии: -20.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.
advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc
Recommended size 1000usd
