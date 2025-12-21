СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Small Fund SMA
Low Fui Meng

Small Fund SMA

Low Fui Meng
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
5 (6.49%)
Убыточных трейдов:
72 (93.51%)
Лучший трейд:
5.70 USD
Худший трейд:
-4.50 USD
Общая прибыль:
17.04 USD (1 259 pips)
Общий убыток:
-21.21 USD (1 041 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (12.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.29 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.63%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
69 (89.61%)
Коротких трейдов:
8 (10.39%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-0.29 USD
Макс. серия проигрышей:
70 (-20.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.40 USD (70)
Прирост в месяц:
-0.38%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.65 USD
Максимальная:
20.40 USD (1.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.83% (20.40 USD)
По эквити:
4.22% (46.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD-VIP 71
AUDCAD-VIP 3
AUDNZD-VIP 2
EURCAD-VIP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD-VIP -15
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 0
EURCAD-VIP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD-VIP -966
AUDCAD-VIP 539
AUDNZD-VIP 43
EURCAD-VIP 602
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.70 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 70
Макс. прибыль в серии: +12.29 USD
Макс. убыток в серии: -20.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.

advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc

Recommended size 1000usd
 
Нет отзывов
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
