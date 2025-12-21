SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Small Fund SMA
Low Fui Meng

Small Fund SMA

Low Fui Meng
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
5 (6.49%)
Transacciones Irrentables:
72 (93.51%)
Mejor transacción:
5.70 USD
Peor transacción:
-4.50 USD
Beneficio Bruto:
17.04 USD (1 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.21 USD (1 041 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (12.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.29 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.63%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
69 (89.61%)
Transacciones Cortas:
8 (10.39%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
3.41 USD
Pérdidas medias:
-0.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
70 (-20.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.40 USD (70)
Crecimiento al mes:
-0.38%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.65 USD
Máxima:
20.40 USD (1.83%)
Reducción relativa:
De balance:
1.83% (20.40 USD)
De fondos:
4.22% (46.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD-VIP 71
AUDCAD-VIP 3
AUDNZD-VIP 2
EURCAD-VIP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD-VIP -15
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 0
EURCAD-VIP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD-VIP -966
AUDCAD-VIP 539
AUDNZD-VIP 43
EURCAD-VIP 602
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.70 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 70
Beneficio máximo consecutivo: +12.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.

advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc

Recommended size 1000usd
 
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
