Low Fui Meng

Small Fund SMA

Low Fui Meng
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.35 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.35 USD (60 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.35 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
0.35 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD-VIP 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD-VIP 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD-VIP 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.35 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.

advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc

Recommended size 1000usd
 
İnceleme yok
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
