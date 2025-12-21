- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
16 (18.18%)
손실 거래:
72 (81.82%)
최고의 거래:
9.72 USD
최악의 거래:
-4.50 USD
총 수익:
43.53 USD (4 425 pips)
총 손실:
-21.21 USD (1 041 pips)
연속 최대 이익:
11 (26.49 USD)
연속 최대 이익:
26.49 USD (11)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.63%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
75 (85.23%)
숏(주식차입매도):
13 (14.77%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
2.72 USD
평균 손실:
-0.29 USD
연속 최대 손실:
70 (-20.40 USD)
연속 최대 손실:
-20.40 USD (70)
월별 성장률:
2.01%
Algo 트레이딩:
89%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.65 USD
최대한의:
20.40 USD (1.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.83% (20.40 USD)
자본금별:
13.95% (158.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|5
|EURCAD-VIP
|4
|EURJPY-VIP
|4
|AUDNZD-VIP
|2
|GBPCAD-VIP
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-VIP
|-15
|AUDCAD-VIP
|11
|EURCAD-VIP
|9
|EURJPY-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|0
|GBPCAD-VIP
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-VIP
|-966
|AUDCAD-VIP
|1.1K
|EURCAD-VIP
|1.3K
|EURJPY-VIP
|1.6K
|AUDNZD-VIP
|43
|GBPCAD-VIP
|297
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.72 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 70
연속 최대 이익: +26.49 USD
연속 최대 손실: -20.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.
advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc
Recommended size 1000usd
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.
advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc
Recommended size 1000usd
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
89%
88
18%
100%
2.05
0.25
USD
USD
14%
1:500