- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
5 (6.49%)
損失トレード:
72 (93.51%)
ベストトレード:
5.70 USD
最悪のトレード:
-4.50 USD
総利益:
17.04 USD (1 259 pips)
総損失:
-21.21 USD (1 041 pips)
最大連続の勝ち:
3 (12.29 USD)
最大連続利益:
12.29 USD (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.63%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
69 (89.61%)
短いトレード:
8 (10.39%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
3.41 USD
平均損失:
-0.29 USD
最大連続の負け:
70 (-20.40 USD)
最大連続損失:
-20.40 USD (70)
月間成長:
-0.38%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.65 USD
最大の:
20.40 USD (1.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.83% (20.40 USD)
エクイティによる:
4.22% (46.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|3
|AUDNZD-VIP
|2
|EURCAD-VIP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-VIP
|-15
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|0
|EURCAD-VIP
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-VIP
|-966
|AUDCAD-VIP
|539
|AUDNZD-VIP
|43
|EURCAD-VIP
|602
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.70 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 70
最大連続利益: +12.29 USD
最大連続損失: -20.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.
advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc
Recommended size 1000usd
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
90%
77
6%
100%
0.80
-0.05
USD
USD
4%
1:500