シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Small Fund SMA
Low Fui Meng

Small Fund SMA

Low Fui Meng
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
VTMarkets-Live 3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
5 (6.49%)
損失トレード:
72 (93.51%)
ベストトレード:
5.70 USD
最悪のトレード:
-4.50 USD
総利益:
17.04 USD (1 259 pips)
総損失:
-21.21 USD (1 041 pips)
最大連続の勝ち:
3 (12.29 USD)
最大連続利益:
12.29 USD (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.63%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
69 (89.61%)
短いトレード:
8 (10.39%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
3.41 USD
平均損失:
-0.29 USD
最大連続の負け:
70 (-20.40 USD)
最大連続損失:
-20.40 USD (70)
月間成長:
-0.38%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.65 USD
最大の:
20.40 USD (1.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.83% (20.40 USD)
エクイティによる:
4.22% (46.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD-VIP 71
AUDCAD-VIP 3
AUDNZD-VIP 2
EURCAD-VIP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD-VIP -15
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 0
EURCAD-VIP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD-VIP -966
AUDCAD-VIP 539
AUDNZD-VIP 43
EURCAD-VIP 602
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.70 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 70
最大連続利益: +12.29 USD
最大連続損失: -20.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Typical drawdown is maintained around 10–15% under normal market conditions.
In extreme or highly volatile situations, maximum drawdown may reach approximately 30–40%.

advise to withdraw once 50% profit reach
you can copy/scale to your other small acc

Recommended size 1000usd
 
レビューなし
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Small Fund SMA
35 USD/月
-0%
0
0
USD
1.1K
USD
2
90%
77
6%
100%
0.80
-0.05
USD
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください