SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Tai Social
Nguyen Tien Phuc

Tai Social

Nguyen Tien Phuc
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
103 (55.37%)
Negociações com perda:
83 (44.62%)
Melhor negociação:
1 195.18 USD
Pior negociação:
-412.90 USD
Lucro bruto:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
Perda bruta:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (1 693.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 693.58 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.80%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
110 (59.14%)
Negociações curtas:
76 (40.86%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
14.02 USD
Lucro médio:
90.54 USD
Perda média:
-80.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-208.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-689.30 USD (7)
Crescimento mensal:
22.96%
Previsão anual:
278.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.66 USD
Máximo:
1 937.13 USD (13.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.54% (1 937.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.84% (3 422.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 126
NZDCAD 31
USDJPY 19
ETHUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.4K
NZDCAD 96
USDJPY -1K
ETHUSD -852
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 723K
NZDCAD 1.8K
USDJPY -3.4K
ETHUSD -23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 195.18 USD
Pior negociação: -413 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 693.58 USD
Máxima perda consecutiva: -208.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
226 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 02:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 23:38
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.63% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 23:38
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.98% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tai Social
999 USD por mês
23%
0
0
USD
14K
USD
5
99%
186
55%
100%
1.38
14.02
USD
27%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.