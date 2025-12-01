- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
186
Negociações com lucro:
103 (55.37%)
Negociações com perda:
83 (44.62%)
Melhor negociação:
1 195.18 USD
Pior negociação:
-412.90 USD
Lucro bruto:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
Perda bruta:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (1 693.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 693.58 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.80%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
110 (59.14%)
Negociações curtas:
76 (40.86%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
14.02 USD
Lucro médio:
90.54 USD
Perda média:
-80.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-208.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-689.30 USD (7)
Crescimento mensal:
22.96%
Previsão anual:
278.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.66 USD
Máximo:
1 937.13 USD (13.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.54% (1 937.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.84% (3 422.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|NZDCAD
|31
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.4K
|NZDCAD
|96
|USDJPY
|-1K
|ETHUSD
|-852
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|723K
|NZDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-3.4K
|ETHUSD
|-23K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 195.18 USD
Pior negociação: -413 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 693.58 USD
Máxima perda consecutiva: -208.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
