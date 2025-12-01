SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tai Nguyen
Nguyen Tien Phuc

Tai Nguyen

Nguyen Tien Phuc
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
108 (61.01%)
Perte trades:
69 (38.98%)
Meilleure transaction:
489.73 USD
Pire transaction:
-426.23 USD
Bénéfice brut:
5 497.46 USD (1 108 487 pips)
Perte brute:
-3 529.14 USD (878 628 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 133.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 133.40 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.38%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
90 (50.85%)
Courts trades:
87 (49.15%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
11.12 USD
Bénéfice moyen:
50.90 USD
Perte moyenne:
-51.15 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 005.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 005.82 USD (8)
Croissance mensuelle:
27.27%
Prévision annuelle:
330.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 451.95 USD
Maximal:
1 897.19 USD (25.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.12% (1 897.19 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 89
NZDCAD 62
USDJPY 24
ETHUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 455
NZDCAD 316
USDJPY 759
ETHUSD 439
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 214K
NZDCAD 5.3K
USDJPY 3.1K
ETHUSD 7.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +489.73 USD
Pire transaction: -426 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 133.40 USD
Perte consécutive maximale: -1 005.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
225 plus...
Aucun avis
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
