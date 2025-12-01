- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
103 (55.37%)
損失トレード:
83 (44.62%)
ベストトレード:
1 195.18 USD
最悪のトレード:
-412.90 USD
総利益:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
総損失:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1 693.58 USD)
最大連続利益:
1 693.58 USD (17)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.80%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
110 (59.14%)
短いトレード:
76 (40.86%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
14.02 USD
平均利益:
90.54 USD
平均損失:
-80.93 USD
最大連続の負け:
8 (-208.22 USD)
最大連続損失:
-689.30 USD (7)
月間成長:
22.96%
年間予想:
278.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.66 USD
最大の:
1 937.13 USD (13.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.54% (1 937.13 USD)
エクイティによる:
26.84% (3 422.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|NZDCAD
|31
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.4K
|NZDCAD
|96
|USDJPY
|-1K
|ETHUSD
|-852
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|723K
|NZDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-3.4K
|ETHUSD
|-23K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 195.18 USD
最悪のトレード: -413 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 693.58 USD
最大連続損失: -208.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
23%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
5
99%
186
55%
100%
1.38
14.02
USD
USD
27%
1:200