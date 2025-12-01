シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Tai Social
Nguyen Tien Phuc

Tai Social

Nguyen Tien Phuc
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
Exness-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
186
利益トレード:
103 (55.37%)
損失トレード:
83 (44.62%)
ベストトレード:
1 195.18 USD
最悪のトレード:
-412.90 USD
総利益:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
総損失:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1 693.58 USD)
最大連続利益:
1 693.58 USD (17)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.80%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
110 (59.14%)
短いトレード:
76 (40.86%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
14.02 USD
平均利益:
90.54 USD
平均損失:
-80.93 USD
最大連続の負け:
8 (-208.22 USD)
最大連続損失:
-689.30 USD (7)
月間成長:
22.96%
年間予想:
278.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.66 USD
最大の:
1 937.13 USD (13.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.54% (1 937.13 USD)
エクイティによる:
26.84% (3 422.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 126
NZDCAD 31
USDJPY 19
ETHUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.4K
NZDCAD 96
USDJPY -1K
ETHUSD -852
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 723K
NZDCAD 1.8K
USDJPY -3.4K
ETHUSD -23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 195.18 USD
最悪のトレード: -413 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 693.58 USD
最大連続損失: -208.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
226 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 02:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 23:38
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.63% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 23:38
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.98% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Tai Social
999 USD/月
23%
0
0
USD
14K
USD
5
99%
186
55%
100%
1.38
14.02
USD
27%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください