- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
186
盈利交易:
103 (55.37%)
亏损交易:
83 (44.62%)
最好交易:
1 195.18 USD
最差交易:
-412.90 USD
毛利:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
毛利亏损:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
最大连续赢利:
17 (1 693.58 USD)
最大连续盈利:
1 693.58 USD (17)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.80%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
90
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.35
长期交易:
110 (59.14%)
短期交易:
76 (40.86%)
利润因子:
1.39
预期回报:
14.02 USD
平均利润:
90.54 USD
平均损失:
-80.93 USD
最大连续失误:
8 (-208.22 USD)
最大连续亏损:
-689.30 USD (7)
每月增长:
22.96%
年度预测:
278.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
52.66 USD
最大值:
1 937.13 USD (13.54%)
相对跌幅:
结余:
13.54% (1 937.13 USD)
净值:
26.84% (3 422.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|NZDCAD
|31
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.4K
|NZDCAD
|96
|USDJPY
|-1K
|ETHUSD
|-852
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|723K
|NZDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-3.4K
|ETHUSD
|-23K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 195.18 USD
最差交易: -413 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 693.58 USD
最大连续亏损: -208.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
